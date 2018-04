Immobili confiscati alla mafia, il Comune rivendica un appartamento

Un intero immobile potrebbe essere rilevato dal Comune. Si tratta dell'edificio sito in via Tremonti, di 70 mq e del valore di circa 110 mila euro e che potrebbe essere assegnato per attività pubbliche.

Dipenderà dalla riunione di lunedì alla Prefettura di Messina, alla presenza del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata per l’esame dei beni confiscati presenti nei territori della provincia di Messina. Complessivamente una ottantina di beni che interessano anche Milazzo. Il bene in questione che riguarda la città mamertina è un immobile confiscato nel 2012.

Al momento il sindaco dovrà soltanto esprimere una dichiarazione di intenti visto che la manifestazione di interesse per l’assegnazione – secondo le finalità stabilite dal codice antimafia – avverrà il 16 maggio nel corso di una conferenza di servizi già convocata presso la prefettura di Catania.