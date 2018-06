Milazzo, l'opposizione accusa: "Passività della giunta su più fronti"

Continua la polemica sulla gestione dei beni culturali e delle politiche per il turismo a Milazzo tra il consigliere Antonio Foti e l'assessore al Turismo Piera Trimboli. Per Foti la mancanza di dialogo tra i due asset comunali in giunta ha portato alla paralisi dell'attrattività dei beni milazzesi a cominciare dalla cittadella fortificata e dalla nomina di Milazzo tra i borghi più belli d'Italia.

Una nomination che avrebbe potuto portare volume turistico ma che invece, a detta di Foti, non sarebbe stata sfruttata a dovere. “La presenza del Comune di Milazzo tra “I Borghi più belli d'Italia, imponeva un cambio di strategia e di rotta per quanto riguarda il rilancio del nostro Borgo Antico – dichiara Foti - mettendo al centro la valorizzazione della nostra Cittadella Fortificata insieme al nostro patrimonio storico architettonico. Nulla di tutto ciò è avvenuto. Nessuna sinergia tra l'assessorato ai Beni culturali e l'assessorato al turismo. La nostra permanenza nel Club de “I borghi più belli” non ha comportato alcun aspetto positivo a causa dell'assenza di qualsivoglia programmazione e progettualità senza dimenticare il mancato coinvolgimento delle associazioni culturali cittadine”.

Foti sul suo profilo Facebook fa una ulteriore provocazione, attraverso un parallelismo con la città di Cefalù, in dissesto dal 2015: "Cefalù ha dichiarato il dissesto nel 2015. Andate a dire che è un problema di bilanci."

Il riferimento è alla VI regata velica dei borghi più belli d'Italia, una manifestazione ben riuscita che sta attirando turisti e curiosi in quel di Cefalù che ospita appunto una tappa di questo tour. A Milazzo il turismo è aumentato per "inerzia" dopo le primavere arabe, il boom delle eolie, la movida, tuttavia sono in molti a ritenere che senza una opportuna strategia collettiva, il turista non ha interesse a restare men che meno a tornare.

Sulla gestione dei beni culturali invece, vi era stata settimane fa un'accesa polemica in consiglio comunale tra il consigliere Alesci - ex assessore ai beni culturali - e Salvo Presti, attuale assessore ai beni culturali. Un altro assessore "bersagliato", questa volta dalla Confcommercio, è stato Carmelo Torre, definito "fantasma" perché assente dal territorio e dalle esigenze dei commercianti.

L'Assessore più attaccato in questi mesi è stato però Damiano Maisano, promotre col suo assessorato della nuova raccolta rifiuti porta a porta e additato dai cittadini come il principale responsabile dei gravi disservizi di questi mesi. Continua invece la corsa in solitaria di un altro "big" della giunta Formica, l'assessore alle politiche sociali Giovanni Di Bella, lanciato ormai nella candidatura a Sindaco - a suo dire - con l'appoggio di una parte di Forza Italia.

Anche lui al centro di una polemica settimane fa, per la mancata autorizzazione per un'altalena per disabili. In quel caso però lo stesso Di Bella era riuscito a difendersi dimostrando la falsità delle accuse.