Milazzo, l'Assessore Di Bella conferma la sua corsa: "dialogo aperto con FI"

Una conferma a caratteri cubitali: "si corro a Sindaco insieme agli amici di Forza Italia, con loro dialogo aperto".

Giovanni Di Bella, Assessore alle Politiche sociali, politico più votato a Milazzo, trasformista esperto del palcoscenico politico, svela le carte e conferma di essere in trattativa con almeno tre deputati di Forza Italia. Sicuramente tra questi deputati non rientra Tommaso Calderone, sponsor di un altro big in corsa nel centrodestra, ossia Gianfranco Nastasi.

Una situazione molto confusa quella di Forza Italia a Milazzo, divisa tra correnti e ora addirittura con un piede dentro l'amministrazione Formica - non più con un sostegno esterno - ma con un esponente in giunta che si dice pronto al passaggio:

"Sono stato tra i promotori dei circoli della libertà già in tempi non sospetti" ci dichiara Di Bella. E alla domanda diretta sulle sue inevitabili dimissioni dalla giunta attuale risponde: "assolutamente non mi dimetto perchè quello di Giovanni Formica è un progetto nato per risanare Milazzo, lontano dai partiti."

Una sorta di rimpastone senza rimpasti quello che prefigura Di Bella. Che l'asse di Formica si fosse spostato verso il centro sembrava inevitabile dopo la mozione di sfiducia, visto il sostegno di ben 3 consiglieri comunali dichiaratamente vicini a Forza Italia. Che anche un assessore dichiari di voler entrare nel club dei berluscones allontana sempre più il Pd dal monopolio partitico del governo cittadino. Ancora mancano comunque due anni alle elezioni e molte cose potrebbero cambiare.