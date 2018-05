Milazzo, il bilancio 2014 e lo stallo per evitare il commissariamento

L'articolo 4 e 22 dello Statuto comunale sono in attesa di modifica. Resta alto il quorum per l'approvazione dei bilanci, un quorum che difficilmente vedrà la luce in questo consiglio comunale. La conseguenza diretta è il decadimento del consiglio comunale, organo di democrazia e controllo dell'attività amministrativa.

Nel frattempo l'esame dell'ultimo bilancio "politico", quello del 2014, l'ultimo prima del dissesto, è arrivato in prima commissione, quella presieduta da Antonio Foti.

La commissione ha chiesto chiarimenti - l'opposizione è numericamente superiore alla maggioranza - sul consuntivo, chiarimenti che possono arrivare solo dal collegio dei revisori che nel frattempo però, è decaduto. Il nuovo collegio sarà formato dopo il sorteggio tra i professionisti revisori dei conti. Una situazione di impasse non facile. Lo stallo politico si rinvia di seduta in seduta e il consiglio stesso sembra non aver ancora trovato una rotta da seguire.

Con questo scenario l'ipotesi del commissariamento del consiglio comunale di Milazzo non è del tutto escludibile.