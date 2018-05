E se a Milazzo il candidato Sindaco del centrodestra fosse di centrosinistra?

Non sono solo voci o indiscrezioni politiche provenienti da Palazzo. Sempre più persone sono state contattate da un esponente politico di Milazzo prossimo ad annunciare la sua candidatura a Sindaco per il 2020. Si tratta di Giovanni Di Bella, Assessore alle politiche sociali in questa attuale amministrazione di centrosinistra - ma sorretta da una parte di Forza Italia - e che sembra molto più di una indiscrezione.

Si parla addirittura di un passaggio in Forza Italia. La polemica nei giorni scorsi tra un altro dei big impegnati nella corsa a Sindaco, Gianfranco Nastasi, di recente passato a Forza Italia, con l'attuale assessore, prefigura forse qualcosa di più che una semplice bega politica. La bagarre potrebbe nascondere infatti il momento di tensione interno a Forza Italia che ad oggi cristallizza almeno tre figure diverse per la corsa a Sindaco per il 2020: Gianfranco Nastasi - corrente del deputato regionale Tommaso Calderone - Lorenzo Italiano - vicino invece all'On. Genovese - e il new entry Giovanni Di Bella.

Della sua candidatura a Sindaco se ne era già parlato tempo fa ma il passaggio in Forza Italia non sembrerebbe formalizzato. Il suo innesto negli azzzurri potrebbe solo essere una "trovata" per spaccare ulteriormente il centrodestra, in questo momento alla ricerca di una leadership di sintesi.

Giovanni Di Bella, d'altra parte, ha nel suo storico curriculum politico la vicinanza ai partiti di destra ma di recente è anche stato visto con l'ex deputato regionale Laccoto, del Pd, personaggio politico a lui da sempre vicino. Nel 2015 Di Bella fu il candidato al Consiglio Comunale più votato di Milazzo. Sarà davvero lui la figura che riuscirà nell'improbabile reunion di destra e sinistra?