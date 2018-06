Milazzo, cerimonia per la cittadinanza onoraria all'agente FBI Carmine Russo

Cerimonia in aula consiliare – martedì sera - per il conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Carmine Francis Russo, nato a Milazzo e residente a Staten Island di New York dove era emigrato con la famiglia all’età di 9 anni.

Presenti il presidente del consiglio comunale Gianfranco Nastasi – promotore dell’iniziativa, il sindaco Giovanni Formica e i consiglieri comunali Coppolino, Italiano, Foti, Midili, Piraino, Russo, Sindoni e Di Bella.

Il dottor Russo, in America ha rappresentato un sicuro presidio ed un punto di riferimento nella lotta alla mafia nello svolgimento della sua attività nella Federal Bureau of Investigation (FBI).

Il riconoscimento della città di Milazzo avviene proprio per dare merito al senso civico, l’impegno e la fondamentale attività svolta nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per lo spirito di sacrificio ed abnegazione messi a disposizione della comunità italiana al fine di contrastare il fenomeno mafioso.

Questa la motivazione, inserita nella pergamena consegnata al dottor Russo: “In considerazione delle origini della famiglia di appartenenza, che affonda le sue radici in terra di Sicilia e nella Città di Milazzo, in segno di alta considerazione per l’intensa attività umana, sociale, morale, nella lotta alla mafia e nella difesa della legalità, nello svolgimento dell’alto incarico ricoperto alla Federal Bureau of Investigation (FBI)”