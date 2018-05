Milazzo, non si ferma l'insolita operazione di controllo sulla spazzatura

Una quarantina di verbali sino ad oggi e una operazione di maxi-controllo in tutti i quartieri direttamente sui sacchi della spazzatura. L'obiettivo è scovare i responsabili dell'intralcio alla raccolta differenziata.

Nella "insolita" veste di ispettore, assistito dal personale della polizia municipale, il Sindaco Giovanni Formica "indaga" nella spazzatura a caccia dei cittadini inadempienti e responsabili della nascita delle discariche abusive.

Sacchetto dopo sacchetto, proseguono infatti i controlli dell’Amministrazione comunale contro l’abbandono dei rifiuti in qualsiasi angolo delle strade o sui marciapiedi. Dopo gli interventi di venerdì scorso in piazza della Repubblica, piazza De Andrè, via Risorgimento e via Trimboli, questa mattina i vigili urbani insieme agli addetti della Loveral, alla presenza del sindaco e dell’assessore all’Ambiente, Damiano Maisano hanno passato al setaccio via Madonna del Lume, via Libertà a San Pietro e l’intera zona di Ciantro.

E anche stavolta i controlli in mezzo ai rifiuti – in prevalenza viene abbandonata sempre spazzatura di ogni tipo senza l’obbligatoria differenziazione – hanno portato ad individuare i responsabili – complessivamente una decina di persone - che riceveranno, tra qualche giorno, a casa un salato verbale di 600 euro.