A Milazzo sport senza barriere, domenica 3 giugno l'evento al lido La Fenice

Domenica 3 giugno la cooperativa sociale Onlus “La Fenice”, grazie alla fattiva collaborazione del CONI ed il C.I.P. Di Messina, con il patrocinio del Comune di Milazzo, organizza la “Giornata nazionale dello Sport Paralimpico”, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il lido “La Fenice” di Milazzo e presso l’impianto sportivo comunale adiacente, fornendo un’occasione di conoscenza e dimostrazione di alcune discipline sportive paralimpiche e non.

Nella “Giornata nazionale dello Sport Paralimpico” saranno presentate e dimostrate a tutti i partecipanti diverse discipline sportive quali: basket in carrozzina, rugby, tennis tavolo, sollevamento pesi paralimpico, nuoto, tennis, handbyke.

Sono invitatti atleti provenienti da tutta la Sicilia, i quali verranno premiati con una targa di partecipazione per l’impegno profuso durante l’anno nel praticare ognuno il proprio sport. Le attrezzature sportive per la giornata verranno fornite da Decathlon, anche la carrozzina da tennis e da basket, e l’handbike, per permettere anche a tutti i ragazzi diversamente abili di provare gli sport paralimpici.

Ospite d’onore sarà Claudio Arrigoni, giornalista del “Corriere della sera” ed inviato RAI per le Paralimpiadi. Presenti all'evento diverse società sportive del comprensorio ma anche la Pol. Dil. G. Primo di Catania, l'Asd Il Vento in faccia di Palermo e il Cus Cus Catania.