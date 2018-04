Milazzo, spunta la telecamera in via Risorgimento stop alle discariche abusive

Questa mattina l'addetto stampa Giovanni Petrungaro e l'Assessore al verde pubblico Damiano Maisano, hanno visionato la nuova postazione per la videocamera itinerante acquistata dal Comune di Milazzo mesi addietro.

Questo tipo di strumento servirà ed è già servito, per contrastare il fenomeno dei punti di raccolta abusivi sparsi su tutto il territorio milazzese. A ben vedere nonostante le segnalazioni e le ordinanze, molte di queste discariche hanno continuato a esistere in queste settimane. Uno dei casi più allarmanti, avviene all'angolo tra la via Risorgimento e la via sacerdote Giuseppe Rizzo, dove sul marciapiede vengono depositati ogni tipo di rifiuti anche ingombranti, nonostante il punto di raccolto concordato con la ditta Loveral, sia praticamente nella strada di fronte.

La telecamera si è quindi ritenuta indispensabile per colpire chi infrange le regole a oltranza, nonostante i ripetuti appelli anche degli operatori, nel rispettare i dettami sui punti raccolta, laddove il porta a porta si rende impossibile a causa dei restringimenti delle strade interne.