Milazzo, tutto pronto per l'installazione dell'altalena per disabili

Si tratta dell'altalena donata dal Rotary Club di Milazzo che era finita al centro dell'agone politico per i ritardi con cui il Comune aveva concesso il via libera all'installazione.

Si è poi scoperto che in realtà l'autorizzazione c'era e che i ritardi erano quelli "fisiologici" per permettere alla richiesta di passare dal protocollo agli uffici competenti. La polemica, rientrata dopo il monito dell'Assessore Di Bella, oggi raggiunge il suo epilogo. Infatti, questa mattina, gli operai del Comune del Dipartimento Lavori Pubblici, hanno prelevato la vecchia altalena e preparato lo stallo dentro Piazza Nastasi per l'installazione della nuova altalena per disabili.

Questa dovrebbe quindi essere operativa nei prossimi giorni, chiudendo così una pagina politica locale non felice e riaprendo invece un'altra pagina, all'insegna della solidarietà e della lotta alle barriere architettoniche.