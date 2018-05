Anche la "movida" alle Pietre Rosse del Capo di Milazzo per pulire la spiaggia

Questa volta oggetto della super pulizia spiagge è stata la baia di Pietre Rosse, sempre sul versante di ponente del Capo di Milazzo. Un altro paradiso un tempo incontaminato che da diversi anni versa nella più assoluta incuria e sporcizia dovuta all'accumulo di materiale plastico e micro-plastico. Neanche a distanza di una settimana, i volontari del movimento nato sui social in maniera spontanea - e che racchiude al proprio interno diverse sigle associazionistiche - ci riprovano.

Mantenendo questo ritmo tutte le spiagge del Capo, comprese le calette, potrebbero essere pulite entro l'inizio dell'estate. Questa domenica erano presenti anche i ragazzi della Isla esta de moda, formazione dedita all'organizzazione eventi e alla movida milazzese, capitanati dal Dj Ivan La Rosa.

E sempre attraverso i social quest'ultimo ha lanciato la sua sfida: proporre ai commercianti, in particolare ai bar e ai pub, un nuovo spunto per mettere in circolazione sempre meno bicchieri di plastica, ossia uno sconto sui clienti che si adoperano per la raccolta.

La pulizia spiaggia, promossa dal biologo Carmelo Isgrò, non più come momento di partecipazione ma anche di confronto e di crescita civica. Forse il consiglio comunale dovrebbe seriamente valutare di consegnare una medaglia alla cittadinanza impegnata in questo nuovo "cambio-verso" sulle tematiche ambientali.