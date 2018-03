"Nessun incontro con Formica" l'Assessore Bernardette Grasso smentisce

"Decideremo insieme alle altre forze della coalizione di centrodestra. Non c'è stato nessun incontro con il Sindaco Formica". L'Assessore regionale Bernardette Grasso smentisce con convinzione l'ipotesi di un accordo con una costola di Forza Italia a Milazzo per sostenere l'amministrazione Formica targata Pd e rilancia: "mai incontrato il Sindaco Formica. In campagna elettorale abbiamo sostenuto con convinzione un candidato sindaco - Lorenzo Italiano, ndr - di centrodestra."