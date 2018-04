Numeri positivi per la nuova raccolta differenziata

La situazione non è ancora rientrata alla normalità anche se gradualmente, i casi più acuti di discariche a cielo aperto stanno lentamente rientrando.

Intanto arrivano i numeri degli uffici comunali del settore ambiente. Sono i dati del mese di marzo, il primo mese in cui il porta a porta approda nel centro mamertino. Secondo quanto anche riferito dal punto ecologico di Ciantro gestito dalla F.R: Metals, la crescita di differenziata è stata del 20,62%. Rispetto al marzo del 2017 ci sono state 600 tonnelate di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica in meno.

Come già annunciato dal Sindaco Formica in un video sui social, il risparmio rispetto allo stesso mese del 2017 è pari ad euro 78.035,59 € mentre rispetto alla previsione del piano finanziario 2018 il risparmio è di 32.500,00 euro, somma che si aggiunge ai 10.288,19 € quota di risparmio relativa al mese di febbraio 2018.