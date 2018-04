Piraino contattato dalla giunta: "vota no e ti daremo un ruolo istituzionale"

"Sono stato contattato dall'amministrazione per non sostenere questa sfiducia, poco prima del voto" ce lo conferma stamattina Rosario Piraino, ex Udc-Centristi per l'Italia, consigliere comunale tra i 17 sostenitori della sfiducia.

L'indiscrezione trapela all'indomani del voto. Il Sindaco Giovanni Formica per iniziativa sua o comunque di un membro della sua giunta, poco prima di entrare in aula per il voto, ha chiesto a Rosario Piraino un passo indietro.

In cambio gli sarebbe stato promesso un ruolo istituzionale nel "nuovo" consiglio comunale. "Ho ovviamente declinato l'offerta" ci dice Piraino che non conferma l'entità del ruolo ma si tratta con tutta probabilità della figura del Presidente del Consiglio Comunale, attualmente inviso all'amministrazione, come tra l'altro conferma lo stesso interessato, Gianfranco Nastasi, attuale Presidente.

Una trattativa nelle stanze del potere che avrebbe potuto cambiare i numeri ma, sostanzialmente, avrebbe poco spostato l'esito finale del voto. Resta da capire se si sia trattato di una iniziativa personale di un membro della giunta oppure di una proposta partita dallo stesso Sindaco.

Santi Cautela