"Il rigore lo batte lui" il gesto del bomber della Virtus Milazzo

Se avesse scelto di tirare il rigore finalizzandolo sarebbe oggi primo nella classifica marcatori ‎a più uno dal secondo. Invece Antonio Torre, bomber della Virtus Milazzo, dopo essersi procurato il rigore contro il Duilia, sceglie di farlo tirare a un ragazzino di 18 anni alle sue primissime presenze in categoria.



Un gesto condiviso da tutta la squadra, come ci racconta Torre, per premiare l'impegno e la dedizione di questo giovane juniores che alla fine ha anche realizzato il suo gol chiudendo la partita sul 4 a 1. Una bella storia di calcio che Torre condivide su Facebook: "egoisticamente dovevo e potevo calciarlo io quel rigore, sarebbe stato il ventesimo gol in stagione e la conquista della vetta come capocannoniere... vederti emozionato e ringraziarmi vale più di un rigore calciato e più di una classifica capocannonieri che potrebbe svanire."



La Virtus Milazzo conduce ora la testa del campionato del girone D di prima categoria inseguita a un solo punto di distacco dal Milazzo Academy a 57 punti.



Nella prossima e ultima giornata di campionato la Virtus andrà a sfidare la Pro Mende mentre il Milazzo Academy ospiterà in casa il Montagnareale. Fino all'ultima giornata sarà un campionato aperto.