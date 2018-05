Riparte la stagione della vela a Milazzo, prime navi scuola in mare FOTO

Oggi approfittando del sole sono ripartite le navi scuola della Lega Navale Italiana sezione di Milazzo con i corsi per i bambini e per gli adulti, un'occasione, coniugata anche alla visita dei turisti della nave crociera Neoriviera, per conoscere e diffondere la cultura del mare.

Due squadre si sono riversate in mare grazie alle imbarcazioni da scuola, con l'istruttore federale Francesco Iannucci e i suoi piccoli velisti, e l'istruttore per la squadra degli adulti, l'esperto velista Antonino Coppolino, della Lega Navale Italiana sezione di Milazzo la quale è di recente anche Scuola Vela Federale.

Un momento di sano sport a contatto con il mare, dai più piccoli ai più grandi, nel tentativo di diffondere la cultura velica grazie anche ai nuovi corsi per bambini - da 6 a 14 anni - e adulti (da 18 anni in poi).