A San Papino discariche nei pressi della spiaggia

San Papino è uno dei due quartieri più popolosi di Milazzo, insieme a San Giovanni, collegano i due versanti del mare al centro e costituiscono per molte attività commerciali sopravvissute alla crisi, storici ritrovi per i cittadini di tutte le età.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva però, diverse problematiche sono sopraggiunte, a causa della gestione del porta a porta nel centro città. Questa mattina per esempio, fino alle 11, molte "discariche" di rifiuti stazionavano ancora in strada a due passi dalla vicina piazza San Papino.

Passeggiando lungo il demanio marittimo, dal Poligono di tiro fino al campo comunale Marco Salmeri, ci si imbatte in diverse discariche abusive con ogni tipo di rifiuti, da vetri a copertoni e tanta, tantissima plastica.

Complici anche le recenti mareggiate, tuttavia in taluni casi si tratta di cumuli realizzati dall'uomo, ammucchiati qua e là e nascosti alla buona. Segno che l'inciviltà è ormai divenuta protagonista a Milazzo. Un serio problema sia per l'igiene pubblica sia per l'immagine della città, a poche settimane dall'arrivo dei primi flussi turistici stagionali. Un degrado che si aggiunge al caos rifiuti e alle mancate scerbature di molte aree verdi.