Sfiducia al sindaco Formica, si decide: venerdì sera il consiglio comunale

La conferma arriva dal Presidente del Consiglio Gianfranco Nastasi che ha convocato una seduta straordinaria di consiglio comunale proprio il prossimo venerdì 6 aprile alle ore 19.30 con un unico punto all'ordine del giorno.

Si tratta infatti della mozione di sfiducia al Sindaco presentata da 17 consiglieri e a cui mancherebbero appena 3 voti per essere efficace, azzerare la giunta e lo stesso consiglio.

Nel frattempo a Palermo una riunione straordinaria con i vertici di Forza Italia ha fatto il punto della situazione nonostante sia trapelato pochissimo. Tra gli azzurri, Nino Italiano, Maurizio Capone e Pietro Formica, resteranno fedeli al Sindaco?

Il primo vicino all'On. Germanà, il secondo all'Assessore Grasso, il terzo, da sempre vicino al Sindaco, si ritrova nella corrente di Salvo Pogliese. Pietro Formica potrebbe, secondo indiscrezioni, sostenere la sfiducia.

In dubbio, invece, i due consiglieri Nanì e Alesci. In queste ore si susseguono diverse voci sull'esito del voto ma tracciando un primo bilancio, il Sindaco Formica potrebbe salvarsi al foto-finish, quindi di uno, massimo due voti, sui venti totali necessari a far passare il provvedimento.

Compatti sembrerebbero essere i restanti componenti di Forza Italia all'opposizione: Alessio Andaloro, Martina Maimone e il tandem Nastasi-Oliva.