La settimana del gusto a Milazzo con iniziative per valorizzare le eccellenze

A Milazzo è la settimana del gusto. Si parte con il festival del gelato contemporaneo all'Hotel Eolian il 12 e il 13 giugno con degustazione di piatti e menù che mette al centro le sculture di gelato.



Novità anche per la cucina a chilometro zero con la riapertura del Bicily all'insegna del prodotto made in Sicily già dalla prossima settimana.



"Si tratta in sostanza di un'attività che, a tutte le ore del giorno, possa essere una colazione con prodotti realizzati da noi a mano con vechie tradizioni sicule ed interazionali o un momento di relax con la possibilità di gustare un buon the caffè centrifugati - dichiara lo chef resident Christian Guercio - pranzare e cenare offrendo alla propria clientela dei menu i cui ingredienti sono, interamente o per la parte più significativa, di provenienza locale; il fatto di avere percorso pochi chilometri dal luogo di produzione a quello di consumo garantiscono alla tipologia “Km zero” la sostenibilità dal punto di vista ambientale e l’apprezzamento da parte di chi è sensibile a questa tematica."



Le materie prime verranno infatti prodotte nei terreni di proprietà di uno dei soci. Un altro evento ha invece interessato la pasticceria nostrana.



Si è tenuto Mercoledi 23 Maggio l'inizio del primo ciclo di formazione di enogastronomia siciliana con il Masterclass in Pasticceria Siciliana & Moderna tenuta dal Pastry chef Salvatore Cappello presso il Ristorante Il Covo del Pirata di Milazzo. Lezione svolta a numero chiuso, per la valorizzazione e promozione della Pasticceria Siciliana, ha visto tra i 20 partecipanti, oltre ad appassionati, anche la presenza di numerosi professionisti del settore della provincia di Messina, da bar, pasticcerie ad aziende dolciarie.

Il corso, durato l'intera giornata, ha visto il maestro Salvatore Cappello preparare e spiegare diverse torte e desserts al bicchiere sia di pasticceria siciliana, che moderna, sino alla prepazione di un dolce tipico siciliano rivisitato in chiave Moderna. Il ciclo di formazione di enogatronomia made in sicily, organizzato e promosso da Nino Zizzo, esperto in food & beverage oltre che in internazionalizzazione ed export management, ha la mission di trasmettere il know how siciliano, promovendo il made in sicily anche a livello internazionale.

Nei prossimi mesi saranno previsti altri corsi e masterclass, sia di breve che di lungo periodo che toccheranno tematiche come ristorazione, cucina, hospitality, turismo e travel, pasticceria e gelateria.