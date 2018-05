Il Sindaco di Milazzo risponde ai deputati 5 Stelle sugli odori molesti

Sono giorni che la piana di Milazzo sente dei forti odori, come di gas. Il problema degli odori molesti soprattutto nella periferia, in considerazione anche del vento che spira sempre da ponente, pone gli indizi su un unico responsabile: l'indotto industriale.

Lo avevano denunciato giorni fa i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa e Barbara Floridia, per poi invece far rispondere a sua volta il Sindaco Formica. I due esponenti politici – che hanno indirizzato la loro missiva anche al prefetto, all’Arpa e al sindaco di San Filippo del Mela – hanno chiesto al prefetto, in qualità di massima autorità provinciale responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia di Messina, di intervenire.

“Nel manifestare viva soddisfazione per l'attenzione riservata su un problema verso il quale le Amministrazioni locali, in costante collaborazione con le altre istituzioni, prima tra tutte le Prefettura, da anni sono impegnate" – scrive ieri il Sindaco Formica – "esprimo l’auspicio che già nelle prossime settimane il vostro impegno si trasformi in attività utile alla soluzione del problema.

Lo scenario nazionale infatti lascia presagire che a breve il movimento 5 Stelle, con l'assunzione della responsabilità di governo, potrà anche con lo strumento della decretazione d'urgenza, definitivamente colmare un vuoto normativo che, in atto, non consente di intervenire efficacemente per l'individuazione delle responsabilità e la repressione delle condotte dannose”.