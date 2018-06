Ministeri presidente NdV del Conservatorio di Castelfranco Veneto

Giuseppe Ministeri, operatore culturale e attualmente Presidente del Conservatorio “A.Corelli” di Messina, è stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto.

L’organo, previsto per legge negli Istituti musicali italiani, svolge un importante ruolo in relazione alle attività sviluppate da tali Istituzioni: verifica e certifica che gli obiettivi del Ministero vengano perseguiti dall’Istituzione, e controlla che vengano attuate tutte le direttive in ordine alla Trasparenza seguendo le normative emanate dall’Autorita’ nazionale dell’Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. Secondo gli ultimi sviluppi normativi inoltre, il Nucleo di Valutazione ha assunto sempre una maggiore importanza, perché oltre a fungere quale “accertatore” per conto del MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) lavorerà in raccordo con l’ANVUR, ovvero l’Agenzia nazionale di Valutazione Università e Ricerca.

“Sono onorato di aver ricevuto tale incarico, che spero di saper degnamente assolvere. Desidero ringraziare la Collega Presidente di Castelfranco e cara amica Avv. Elisabetta Bastianon che ha inteso indicarmi” dichiara Ministeri.

“La figura dei valutatori in seno ai Nuclei sta diventando quanto mai centrale, ormai lavoriamo costantemente con ANVUR, dove c’è l’amico Giuseppe Carci che si occupa del nostro settore AFAM e con il quale stiamo preparando un incontro nazionale giorno 6 luglio a Roma e poi uno per il centro-sud a Taormina in ottobre” continua Ministeri.

“La verità sta nel fatto che anche per l’Alta Formazione italiana in cui noi siamo inseriti è giunto il momento della sana competizione, del confronto, e della valutazione appunto. Se aspiriamo davvero a un processo di internazionalizzazione, dobbiamo in questi termini ragionare” conclude Ministeri.

In ultimo, Ministeri si concede qualche riflessione sul momento politico attuale, in riferimento al tema Cultura “È davvero deprimente quanto il settore Cultura sia bistrattato (allorquando viene minimamente trattato), se non totalmente ignorato, da qualsiasi programma o accordo che dir si voglia di governo. Parlo a livello nazionale, quanto su scala più locale. E forse è anche meglio che non ne parlino i politici di Cultura: tranne rare eccezioni, non conoscono nulla. Invece, noi cerchiamo di svolgere questo compito, ovvero di salvaguardare, e valorizzare le nostre Istituzioni culturali, che ancora oggi - nonostante chi ci ha governato indistintamente negli ultimi 20/25 anni - sono un punto di riferimento nel mondo intero. Tremonti, quello della con la cultura non si mangia, lo sa che il termine Conservatorio presente in tutto il mondo per definire le Scuole, ormai Università di Musica è stato inventato in Italia?! Lor signori sanno che il primo Conservatorio di Musica al mondo nasce a Napoli a fine Seicento?”