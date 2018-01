Da Barcellona alle passerelle della Milano fashion week: la storia di Enrico

Da Barcellona Pozzo di Gotto a Milano. Enrico Maria Valenti ha realizzato il suo sogno. È diventato uno dei modelli più richiesti nel prestigioso mondo della maison della moda internazionale. E’ stato scelto da uno degli stilisti più in quota “Dolce e Gabbana”, per sfilare in occasione della fashion week domani alla rinascente di Milano. Il suo percorso, nel mondo della moda inizia quasi un anno fa quando si è aggiudicato un posto prestigioso a Milano, alla finale di Elite Model Look 2017, la competizione riservata agli aspiranti modelli d’Italia. Bello come il sole, dal profilo greco il ragazzo ha folgorato il mondo della moda, il giovane modello siciliano ha già lavorando per Versace, Prada, Michael Korse, La sua caratteristica? Calamita l’attenzione con un sorriso ammaliante ed uno stile unico. Valenti, dalla forte personalità, domina la passerella indossando il fascino che lo contraddistingue.

“Sono orgoglioso del traguardo raggiunto. Una prima tappa- ha spiegato Enrico Maria Valenti - che mi auguro sia l’inizio di un lungo cammino nel settore della moda. Questa professione richiede tanto impegno, lunghi orari lavorativi e concentrazione, è un mondo che mi appassiona e per questo con grinta e competizione porterò avanti questa mia aspirazione. Del resto come si dice ai sogni bisogna dare le gambe”.

Secondo gli esperti è la sintesi degli standard dell’industria della moda: alto 1.87, spalle larghe, occhi penetranti, ed un sorriso disarmante. La sua fisicità, poi di scultorea bellezza non lascia di certo indifferenti. Fuori dalle sfilate milanesi, il giovane modello ha già il suo corteo di ammiratrici. Presto sentiremo ancora parlare di lui, perché ormai il successo lo ha in tasca.