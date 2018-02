Ancora uno sbarco di migranti. Arrivano in 157, tra loro 18 minori

Nuovo sbarco di migranti, ieri, al molo Norimberga. Erano in 157, di cui 86 uomini, 53 donne e 18 minori accompagnati.

Come sempre si è messa in moto la macchina dell'accoglienza, coordinata dalla Prefettura. Forze dell'ordine, istituzioni portuali, Comune ed associazioni umanitarie all'opera, ognuno per la propria parte di competenza, per accogliere e identificare i migranti, poi man mano trasportati prima alla Caserma Gasparro di Bisconte e poi nei più vicini centri di accoglienza.