Sbarcano 139 migranti. La Polizia arresta un tunisino

E’ arrivato ieri, al molo Norimberga, a bordo della nave della Marina Militare portoghese “Almeida”, assieme a 138 migranti soccorsi in mare ed accolti a Messina. Al momento dello sbarco, Azez Anis, cittadino di nazionalità tunisina, 39 anni, è stato sottoposto ad accertamenti dattiloscopici effettuati dai poliziotti del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, così come previsto per ogni migrante. Dagli accertamenti avviati dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Messina, è subito emerso che a suo carico pendeva l’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il 30 settembre 2010.

Deve scontare una pena di 8 mesi e mezzo e 2500 euro di multa perché responsabile di reati in materia di sostanze stupefacenti. Espulso dal territorio italiano il 30 settembre 2009, aveva il divieto di tornarci per dieci anni. E' stato arrestato e portato al carcere di Gazzi, dove sarà giudicato oggi con rito direttissimo.