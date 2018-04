Vede i carabinieri e lancia droga dal balcone. Arrestato un 30enne

Un via vai sospetto davanti a casa, a Montagnareale. Così i carabinieri di Patti sono entrati e hanno sorpreso il pregiudicato 30enne Marco De Carlo, mentre lanciava droga dal balcone per disfarsene. La sostanza, 115 grammi, è stata ritrovata sul terrazzo di una casa vicina. Nel corso della perquisizione, trovati anche altri 15 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per lui sono scattati i domiciliari.