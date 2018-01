Gettonopoli: unico obiettivo dei consiglieri raggiungere il budget

“L’unico obiettivo dei consiglieri è risultato, in un clima assolutamente desolante, quello di raggiungere un determinato budget di presenze, per arrivare a quel massimo di 39 gettoni di presenza pagati, ciascuno del valore di 56,04 euro, che avrebbero consentito a ciascun consigliere di percepire un ammontare di 2184 euro netti al mese“.

E’ senza dubbio questo il passaggio chiave del corposo provvedimento col quale il Tribunale di Messina spiega perché, il 3 luglio dello scorso anno hanno deciso le condanne per i 17 consiglieri comunali di Messina accusati in sostanza di aver intascato illecitamente i gettoni di presenza alle sedute di commissione. Un verdetto letto in un’aula gremita, a tarda sera, erano le 22 circa. (Leggi qui la sentenza)

Il documento siglato dalla presidente Silvana Grasso è ora al vaglio dei difensori che devono presentare entro i termini l’appello, in vista del processo di secondo grado. Certamente le parole adoperate dal collegio, per spiegare che in sostanza ritengono fondato e confermato dal processo il quadro accusatorio, sono un pesante bollino nero anche sotto il profilo politico della vicenda.

“(…)…si è assistito a un’affannosa corsa contro il tempo al fine di accumulare quante più presenze possibili, mediante la semplice apposizione di firma non seguita da alcuna partecipazione, in un imbarazzante quadro di illegalità diffusa che in volge al totale disprezzo delle norme e delle istituzioni” – scrivono i giudici - La generale prassi illegale invocata dalle difese a fondamento delle condotte contestate non può certo rappresentare valida e sostenibile giustificazione di alcunchè testimoniando invece, una radicata e pervicace insensibilità dei consiglieri comunali all’osservanza delle regole”.