Cairoli vince il primo round degli Internazionali MX Italia

Il motocross internazionale apre la stagione con gli Internazionali MX Italia e Cairoli all'appuntamento si fa trovare pronto dominando la scena e facendo sua la prima delle tre tappe in programma.

Tony Cairoli che nel sabato aveva ottenuto la "pole", parte in testa, ottiene l’holeshot e mantiene la testa della gara fino alla fine, guadagnando terreno e minuti sugli avversari. Si conferma invece lo scarso feeling tra il suo compagno di squadra, Jeffrey Herlings e gli Internazionali: l'olandese infatti cade alla prima curva, viene investito da Bonini e si ritira dolorante.



Alle spalle del siciliano da sottolineare le buone prestazioni di Anstie (secondo) e di Van Hoorebek (terzo). Gara in rimonta invece per Paulin e Febvre che ottengono al termine la quarta e quinta posizione. Buone le prestazioni dell'altro azzurro, Lupino, ches,timolato dal cambio di casacca da Honda a Kawasaki, termina ottavo.



In gara 2 è nuovamente Cairoli che domina la scena. Alle sue spalle ecco trovare Anstie, Febvre, Van Hoorebek, Paulin e in quinta posizione il migliore della MX2, Pauls Jonass.



Cairoli commenta così la sua prima gara del 2018: “Ho ottenuto lo stesso identico risultato di quanto fatto nel 2017, conquistando una vittoria. Ammetto che non mi sento per niente stanco o provato, quindi posso dire che la preparazione è andata per il verso giusto. Ci vediamo in Sicilia, a Noto, il prossimo week-end!”.



Domenica 11, a Noto, andrà di scena il secondo dei tre round dei tre in programma riguardanti il circuito degli Internazionali MX d'Italia