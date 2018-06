Cairoli domina in Lombardia. Herlings è di nuovo vicino

Sono solo dodici i punti che adesso Tony Cairoli dovrà rucuperare su Herlings. Il nove volte campione del mondo della classe regina del motocross mondiale, la MXGP, domina il Lombardia approfittandone anche dell'assenza del rivale compagno di squadra che, nella giornata di mercoledì, durante un allenamento, ha rimediato la rottura della clavicola.

In gara uno è assolo del pattese. Il distacco sugli avversari è cresciuto di giro in giro fino alla tanto attesa bandiera a scacchi. Alle sue spalle ecco trovare Desalle e Max Anstie, quest'utlimo sul terzo gradino del podio nonostante una caduta. In gara due Cairoli si ritrova a inseguire causa la partenza sbagliata. Tuttavia il portacolori della KTM non si perde d'animo e sorpasso dopo sorpasso torna, al quinto giro, in testa, posizione che non abbandonerà fino al traguardo. Sul podio finale anche Gautier Paulin e Max Anstie.

La prossima tappa in Indonesia il 1 di luglio. Lo scorso anno trionfò Simpson, con Cairoli che chiuse solo quarto. Qust'anno invece c'è voglia di rimonta e anche di prendere la tabella rossa di leader del campionato. Herlings non si sa se rientrerà per la sfida che a questo punto, con Cairoli, è di nuovo riaperta.

Sim

Simpson,