Per Cairoli è trionfo negli Internazionali d'Italia. È il decimo titolo

Tony Cairoli sempre più re del motocross. A Mantova, il pattese, ha ottenuto il suo decimo titolo negli Internazionali d'Italia MX.

Il nove volte campione del mondo Motocross è partito subito forte, portandosi immediatamente in testa e non lasciando scampo agli avversari.

Sfortunato Gajser. Lo sloveno della Honda, a seguito di una caduta, ha dovuto non solo abbandonare la gara, ma è stato portato anche in clinica per la fattura della mandibola riportata in seguito dell'urto con il terreno.

Per quanto concerne il podio, Seconda posizione per Jeremy van Horebeek su Yamaha, che ha preceduto Romain Febvre.

Ecco quanto dichiarato dal pattese a fine gara: “Non sapevo fosse la mia decima vittoria. Sono molto felice di questo altro titolo, che è molto importante. C’erano tanti piloti forti in questa competizione. Spero di chiudere con una bella gara nell’Elite, anche se ormai possiamo scartare un risultato e dunque non c’è pressione. Siamo qui per allenarci e bisogna stare sempre attenti, come abbiamo visto con Tim Gajser. Speriamo si riprenda presto, è uno di quelli che servono nel Mondiale ed è trai contendenti al titolo”.