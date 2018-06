In MXGP ancora trionfo di Herlings. Cairoli chiude in Fancia secondo

In terra francese, nella decima gara del motomondiale MXGP, è ancora una volta dominio Herlings. La seconda posizione di Tony Cairoli sa di impresa visto che il patese, a seguito dell'incidente in terra inglesa, soffre di dolori al ginocchio. Pista non semplice quella di St. Jean d’Angely, la cui gaia è stata resa fangosa dalle abbondanti piogge.

In gara uno il pattese, nove volte campione del mondo, ha concluso ad un passo dal suo compagno di squadra sempre più vicino al titolo iridato. In gara 2 invece, Tony Cairoli parte bene ma, a causa dei dolori e della pista pesante dalla pioggia, compie alcuni errori che hanno permesso al compagno di squadra di fare doppietta.

Domenica nuovamente in pista. In programma vi è il Gran Premio di Ottobiano. Tappa dunque italiana in cui Cairoli, condizioni fisiche permettendo, potrà cercare di ottenere quel primo posto che manca da tanto tempo e chissà, diminuire anche il divario dal compagno di squadra visto che, il mondiale, è ormai un affare tutto KTM.