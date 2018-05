MXGP. Cairoli in Lettonia per recuperare su Herlings

Il circus del motocross internazionale MXGP cambia località ma non musica. Dalla Russia si passa alla Lettonia ma il motivo è sempre quello, la sfida Herlings - Cairoli. I due si trovano a 23 punti di distanza e sul tracciato di Kegums sono favoriti proprio i due portacolori KTM. Entrambi hanno conquistato 11 successi su 12 nei primi sei round del Mondiale e la Lettonia porta bene sia al siciliano che all'olandese. Il primo iniziò da qui la cavalcata per il nono titolo mentre Herlings ottenne la sua prima vittoria in MXGP.

Quattro le vittorie di Cairoli in totale su questo sferrato ma occhio ai terzi incomodi come Desalle che, in Russia, ha fatto capire che si può mettere la parola fine al monopolio della casa arancione austriaca e Gajser che proprio nel 2017, a seguito di una caduta, si giocò il titolo iridato. Gli Outsider Paulin, Febvre completano la lista dei motociclisti con tanti ambizioni di riscatto e voglia di podio.

La gara prenderà il ia domani alle ore 13. Per gara 2 invece, bisognerà attendere le 16.00 sperando che Cairoli possa recuperare punti e come lo scorso anno, dare vita ad una nuova cavalcata verso il titolo.