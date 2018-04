MXGP. Cairoli in Russia per arginare Herling

Torna nel fine settimana il motocross targato MXGP. Ad ospitare il circus delle due ruote chiodate sarà la Russia e, ancora una volta, gli occhi saranno puntati sulla sfida Herlings - Cairoli. L’olandese può contare su un bottino di 16 punti di vantaggio sul pattese chiamato non sbagliare per non perdere ulteriore terreno in classifica.