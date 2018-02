Tony Cairoli e KTM. Un binomio confermato fino al 2020

Il motomondiale di cross prenderà il via il prossimo fine settimana ma intanto sia Cairoli che KTM hanno affermato il binomio fino al 2020.

Il primo turno del mondiale, sui diciannove in programma, a Neuquen, per il Gran Premio della Patagonia in Argentina. L'appuntamento sudamericano segnerà l'inizio della quindicesima stagione di Cairoli come pilota professionista nei GP e il suo nono anno con i colori Red Bull KTM.

Il pilota siciliano, originario di Patti, vanta vanta nove titoli iridati quest'anno, sempre nella classe MX , non nasconde si voler vincere il decimo mondiale. 213 presenze nei GP, 83 vittorie in carriera e 145 podi (con 163 manche vinte), resta lui l'uomo da battere.

"Sono davvero felice di questo annuncio perché abbiamo già fatto la storia nel 2010 lottando con la 350 SX-F, contro i 450, e abbiamo vinto quella sfida. Mi sento parte di KTM per quel titolo molto importante e da allora l’azienda è cresciuta molto”, ha affermato Tony Cairoli

Dopo il dominio agli Internazionali d'Italia, Cairoli ha fatto capire di poter dettare legge anche nel mondiale e che dire, in bocca al lupo Tony.