A Valencia è Tony Cairoli Show. Vittoria e primato in classifica

Tony Cairoli fa doppietta e si prende la testa della classifica. A Valencia infatti, è adato di scena il Tony Cairoli show con il pattese che, dopo tre secondi posti consecutivi, è tornato al successo davanti al pubblico spagnolo e ora in classifica è a pari punti con il rivale Herlings.

In gara 1 partenza non positiva per Cairoli che si ritrova sesto all'uscita della prima curva. Il siciliano tuttavia non ha mai mollato e a metà gara, dopo una lunga rincorsa, riesce prima ad agganciare e poi a superare Febvre, fino a qual momento leader della gara. Alle sue spalle ecco Herlings che, dopo un inizio complicato, sfruttando qualche caduta, è riuscito a risalire sino alla 2a posizione.

In gara due invece il pattese parte subito forte. Nelle prime battute il pilota KTM è in testa mentre dietro Herlings commette un errore e finisce nelle retrovie. L’olandese però non molla così come in gara 1 e, a metà gara, mette nel mirino Paulin e lo stesso Cairoli. Il finale è infiammato con Herlings che attacca il nove volte campione del mondo bravo a tenere il vantaggio e a conservarlo fino allabandiera a scacchi.

Il fuoriclasse di Patti, grazie a queste due vittorie, si prende la testa della classifica generale. “Sono davvero felice – ha dichiarato Cairoli appena tagliato il traguardo -. Ho fatto due belle gare, riuscendo a vincere altrettante volte nonostante i doppiati mi abbiano ostacolato negli ultimi minuti di gara 2”.

Ora l’attesa è tutta per la tappa italiana.Tra due settimaneil cicrcus della MXGP si sosterà in Italia, a Trento. Per il quarto round ci si aspettano ancora scintille tra Cairoli e Herling, fin qui i veri protagonisti indiscussi di un mondiale motocross inizato con i fuochi d'artificio.