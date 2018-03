Fine settimana da incorniciare per la scuderia CST Sport

Week end di successi per CST Sport, il sodalizio messinese di Gioiosa Marea ha conquistato una doppia vittoria assoluta in Sicilia ed in Grecia, alla seconda edizione del Rally Cefalù Corse con Salvatore Lo Cascio e Salvatore Cancemi su Citroen Saxo VTS ed in Grecia, a Dionisos, Fulvio Giuliani ha vinto al volante della Lancia Delta EVO. Quest'ultimo, originario di Bologna, ha così aperto con una bella vittoria assoluta la nuova stagione motoristica,

Alla seconda edizione del Rally di Cefalù, l’equipaggio nisseno formato dal 19enne Salvatore Lo Cascio e dal 27enne Salvatore Cancemi sulla Citroen Saxo VTS in versione kit, si è subito messo in evidenza portandosi nelle posizioni alte della classifica assoluta ed attestandosi in seconda piazza con il primo scratch nella seconda PS. Successivamente la costante condotta di gara ad alto ritmo, ha permesso ai due portacolori CST Sport di balzare in testa alla competizione, agguantando prontamente la leadership quando un guasto ha costretto alla resa l’equipaggio Lombardo - Spanò in testa fino a quel momento. Il giovanissimo pilota con il successo anche nel crono conclusivo della difficile gara palermitana, ha concretizzato la vittoria che nella scorsa stagione sfuggì per un errore proprio nell’ultima prova.

Sesta posizione assoluta e successo in classe R2B per Ernesto Riolo e Giorgio Genovese sulla Peugeot 208 R2. I due figli d’arte si sono sempre distinti in gara con una condotta concreta ed in crescendo, con cui hanno a anche testato delle diverse soluzioni sulla vettura curata dalla I.M. Nella categoria top ten con il secondo posto tra le EVO E6 per i corleonesi Renato Di Miceli e Vincenzo Verga su Peugeot 106. Altro primato di classe quello in Prod. S2 per i messinesi Paolo Celi e Graziella Rappazzo, anche loro sulla 106 del Leone, stessa vettura e 5° posto di classe per il rientrante gioiosano Giuseppe Patti con Mirko Petrulli alle note.