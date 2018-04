La Nebrosport pronta a correre sulle strade di casa

La scuderia Nebrosport pronta per una nuova sfida, questa volta tra le strade di casa. Nel fine settimana infatti, andrà di scena la 19esima edizione del Rally dei Nebrodi, kermesse motoristica , organizzata come sempre dalla CST Sport e valida come 2a prova del Trofeo Rally Sicilia. La competizione, a cui prenderanno parte anche le auto storiche, interesserà i comuni di Sant’Angelo di Brolo, Sinagra e Raccuia. Tre il numero delle prove che si terranno domani e domenica con arrivo previsto presso il centro santangiolese.



Sei il numero di equipaggi che rappresenteranno la scuderia Nebrosport. La prima vettura ad inaugurare le partenze, sarà quella composta da un duo tutto santangiolese con il driver Gianluca Ferraro e il co- driver Gaetano Caputo. Al volante di Ford Fiesta di classe R5, faranno di tutto per battezzare al meglio il loro esordio.



A prendere il via, sarà poi la Peugeot 106 Rally dell’umbertino Antonio Monastra, assistito alle note dall’amico Roberto Adriano. Presente in classe Prod E5, cercherà di riscattare la sfortunata gara del ronde di Gioiosa Marea in cui non era riuscito a prendere parte alla competizione. Seguirà Giuseppe Leonte coadiuvato da Francesco Vercelli. Sarà la prova della conferma per la loro Peugeot 106 in Prod S2, che nell’ultima apparizione al Tindari Rally del 2017 aveva centrato la vittoria di classe.



Occhi puntati anche sul giovane driver Pierpaolo Pintaudi che, affiancato dalla fidanzata e co-driver Ivana Manfrè, prenderà parte alla contesa su Peugeot 106 di classe ProdS2. L’obiettivo sarà quello di migliorare il terzo posto di classe ottenuto nell’ultima prestazione, risalente al Rally Torri Saracene del 2016. La scuderia Nebrosport schiererà un altro pilota umbertino in RS1.6. Si tratta dell’onnipresente Antonello Foti in coppia con Salvino Lo Cascio, che al volante di Peugeot 106 Rally sarà della gara con il chiaro obiettivo di migliorare il terzo posto di classe rimediato nel Ronde di Gioiosa Marea del 2017.



A chiudere il cerchio dei portacolori Nebrosport, sarà infine Maurizio Calabria, alla guida di R5 GT Turbo di raggruppamento 4 classe 1600 ed affiancato dalla figlia Delia Calabria. L’equipaggio Pattese, si rituffa nella nuova stagione motoristica con tanti buoni propositi, dopo la vittoria di classe riportata nell’ultima gara del 2017 al Historic Tindari Rally.