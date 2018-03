Rally di Cefalù. Presenta anche la scuderia CST Sport con i propri portacolori

Domani a Ceflù è gioranate di sfide lungo 6 prove speciali per la gara che apre il Trofeo Rally Sicilia con 49 equipaggi al via. La seconda edizione del rally sarà valida anche come Memorial Angelo Castiglia. Alla kermesse motoristica presente anche la scuderia CST Sport con i propri portacolori.

Per quanto concerne la classe R2B sulla neoarrivata in casa CST - Targa Racing Sport, la Peugeot 208 l, sarà il figlio d’arte Ernesto Riolo in coppia con Giorgio Genovese a puntare ai vertici della classifica assoluta e con l’obbiettivo di fare chilometri in vista di futuri impegni sulla stessa vettura. In classe K10, alla ricerca del riscatto dopo l’ottimo esordio sulle stesse strade lo scorso anno al Rally Cefalù corse dopo aver sfiorato la vittoria assoluta ma costretto ad uno stop forzato, sarà Salvatore Lo Cascio in coppia con Salvatore Cangemi sulla Citroen Saxo VTS del team Blueproject Motorsport.



In classe Prod E 6 il veterano e gentleman driver Renato Di Miceli con Vincenzo Verga sulla fidata Peugeot 106 punteranno alla vittoria di classe.



Nella combattuta classe Prod S 2 saranno Giuseppe Patti con Mirko Petrulli sulla Peugeot 106 alla ricerca di risultato. Paolo Celi e Lella Rappazzo su Peugeot 106 cercheranno punti preziosi in ottica campionato siciliano.