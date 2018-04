Rally. Riolo e Rappa dominano le strade dei Nebrodi

Va in archivio l'edizione numero 19 del Raly dei Nabrodi, kermesse motoristica organizzata dalla scuderia CST Sport e valida per il Trofeo Rally Sicilia. Totò Riolo e Gianfranco Rappa su Peugeot 208 T16 R5 hanno dominato e vinto ma, sul podio, ecco anche Ardiri – Aliberto su Renault New Clio davanti ai nisseni Corbetto – Cancemi su Peugeot 106.

Il 19esimo Rally dei Nebrodi si è rivelato in tutto il suo fascino ed in tutta la sua selettività, che come di consueto hanno attirato pubblico dall’intera Sicilia. Sant’Angelo di Brolo ha accolto i vincitori ospitando anche il traguardo finale, dopo la Cerimonia di partenza del sabato sera. A congratularsi con i migliori protagonisti della gara, il primo cittadino santangiolese Franco Cortolillo con i rappresentanti dell’Amministrazione ed il Sindaco di Piraino.

Ottima sesta piazza per l’equipaggio di Montalbano Elicona alfiere Nebrosport Giuseppe Leonte e Francesco Vercelli che con la Peugeot 106 in configurazione ex gruppo N si sono arrampicati in top ten, dopo qualche noia ai freni ad inizio giornata. Settimo posto assoluto per Enzo Pintaudi e Francesco Prestipino sulla Peugeot 106, ottimi secondi in classe 6 del gruppo Prod S.



Ottava piazza per il figlio d’arte palermitano Giuseppe Gianfilippo affiancato da Sergio Raccuia sulla Citroen Saxo, anch’essa ex gruppo A. Nona piazza e secondo di Prod S3 per i nebroidei Vincenzo Raccuia e Antonino Schepis che con la Renault Clio hanno sempre ben difeso la posizione di categoria, precedendo nell’assoluta i tenaci Paolo Celi e Graziella Rappazzo, anche loro su Peugeot 106 ma in versione ex gruppo N, categoria nella quale hanno chiuso secondi.



Anche le autostoriche sono tornate a rombare sulle strade che le hanno viste protagoniste negli anni Passati. Miglior tempo in assoluto per i palermitani vincitori del 3° Raggruppamento Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo che sulla BMW 320 sono passati al comando già dalla mattinata ed hanno mantenuto la testa fino al traguardo, malgrado un assetto forse troppo “preciso” per le tortuose strade nebroidee. Seconda ipotetica piazza assoluta e successo in 4°Raggruppamento per l’equipaggio di casa della Nebrosport Maurizio e Delia Calabria su una sibillante Renault 5 GT Turbo sempre perfetta. Se vi fosse un podio assoluto sarebbe stato completato da una altro esperto equipaggio palermitano portacolori della Festina Lente e formato da Pippo Savoca e Ernesto Rizzo sulla muscolosa e sempre ammirata Renault 5 GT, ancora con qualche ottimizzazione di motore necessaria, con cui si sono classificati 2’ in 3° Raggruppamento.