Si riaccendono i riflettori sul Rally dei Nebrodi in programma a metà aprile

C'e fermeto in casa CST Sport. La scuderia perloritana infatti è pronta ad organizzare la 19esima edizione del Rally dei Nebrodi. Lakermese motoristica, che prenderà il via sabato 14 e domenica 15 aprile, sarà valida come seconda prova del Trofeo Rally Sicilia, aperta anche alle Autostoriche.

Sant’Angelo di Brolo, Raccuia e Sinagra, sono i tre comuni che ancora una volta si sono schierati al fianco dell’organizzazione ed hanno confermato la propria piena fiducia in unappuntamento sportivo che ha sempre garantito non solo adrenalina, ma anche l’occasione di assaporare dei luoghi dalle caratteristiche uniche con i propri tesori di natura arte, tradizione e vocazione all’ospitalità.



Le tre prove speciali sull quale si disputerà la gara, porteranno il nome dei comuni sopracitati. Una collaborazione che si è rinsaldata nel tempo quella tra CST Sport ed i tre comuni dei Nebrodi legati da sempre al rally e che nell’edizione del rilancio hanno immediatamente

confermato la propria fiducia in una competizione cresciuta in simbiosi con i propri luoghi.



La competizione, così coem ricordano gli organizzatori, affonda le sue radici in una storia fatta di grandi sfide sulle strade dei monti della provincia di Messina, territori che devono molta della loro fama al rally che li ha più volte portati alla ribalta nelle lunghe notti di prove speciali affascinanti e selettive, che ora grazie alla volontà ed alla professionalità di CST e della solida realtà di partner

pubblici e privati, torneranno sulla scena nella primavera siciliana.



Da sottolineare che le iscrizioni si chiuderanno giorno 9 aprile.