Salpietro, portacolori della scuderia SGB, premiato dal comune di Sinagra

In occasione della premiazione denominata “Sinagra Premia lo Sport”, svoltasi presso l’aula consiliare del comune di Sinagra, importante riconoscimento per Matteo Salpietro, portacolori della scuderia SGB Rallye, che si è laureato nella stagione motoristica scorsa campione siciliano di velocità montagna a bordo di una Peugeot 106 rally preparata dall’Autotecnica Racing, vettura che carte alla mano si è dimostrata la migliore vettura di classe in ambito territoriale, non adatta al tipo di spcialità, nata per i rally.

Salpietro ha saputo sfruttare al meglio per farla diventare la migliore del lotto. Quello del portacolori della scuderia SGb è stato un cammino lungo e difficile,iniziato con una vittoria al debutto alla cronoscalata Cefalù-Gibilmanna, primo appuntamento di campionato, passando per il trionfo con record di categoria alla Monte Erice, gara valida anche per il campionato Italiano, dove il pilota ha ottenuto la vittoria sia in gara 1 che in gara 2, alla bella prestazione della Coppa Nissena, anche questa valida per il campionato italiano, dove ha vinto gara 2 con il miglior crono di categoria. Un totale di 11 gare con 11 podi, senza mai un ritiro, collezionando quattro vittorie, sei secondi posti e un terzo posto.