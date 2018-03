Tracciato sistemato per lo Slalom di Salice

Sono state completate le operazione per la messa a punto del manto stradale in occasione della seconda edizione dello Slalom di Salice, kermesse motoristica messinese organizzata dalla Top Competition e Associazione Ufficiali di gara Zancle, che la prossima settimana sarà valida come 2a prova del campionato siciliano.

Gli organizzatori della manifestazione che sono già stati confermati i nomi dei migliori specialisti delle competizioni tra i birilli a caccia di punti preziosi per il Campionato Siciliano, la serie promossa dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia, che continua a registrare alti numeri e una qualità in costante crescita, come hanno dimostrato le classifiche delle ultime stagioni, che hanno esaltato i piloti più esperti ed hanno permesso ai sempre più numerosi giovani di emergere e lanciarsi nelle serie nazionali.

Sarà Salice ad ospitare le verifiche tecniche in programma sabato prossimo presso la Canonica della Parrocchia di Santo Stefano Juniore, dalle 15, alle 18.30. Domenica invece, spazio alle gare sui 2,9 Km del tracciato, quando i concorrenti ammessi al via potranno effettuare una manche di ricognizione del percorso, intervallato da 13 postazioni di rallentamento.

Dopo 45 minuti dalla conclusione delle ricognizioni, il via della prima delle tre manche, al meglio delle quali sarà stilata la classifica finale. Vincitore della scorsa edizione è stato il trapanese due volte Campione Siciliano Giuseppe Castiglione, primo su un podio tutto Radical SR4, davanti a due bravi messinesi come il giovanissimo Emanuele Schillace, under 23 regionale ed all’esperto slalomista Giovanni Greco.