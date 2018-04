Controlli dei carabinieri. 14 denunce e 7 segnalazioni

Un 35enne è stato denunciato perché alla guida sotto effetto di stupefacenti, un 36enne perché guidava con musica ad altissimo volume, altri tre giovani (36, 29 e 28 anni) perché in evidente stato psicofisico alterato si rifiutavano di sottoporsi ad accertamenti, altri due (40 e 37 anni) per guida in stato di ebbrezza (patenti ritirate), altri tre (39, 38 e 22 anni) perché alla guida reiterata pur senza aver mai conseguito la patente, altri tre (36, 29 e 34 anni) perché in possesso di coltelli vietati. Inoltre è stato denunciato un minore per furto all'interno di un negozio (refurtiva restituita al proprietario).

E' il risultato dei controlli fatti ieri sera dai carabinieri in centro città. Inoltre sono state denunciate sette persone in quanto assuntori di stupefacenti. Sequestrati circa 40 grammi di eroina, cocaina e marijuana. Elevate diverse multe per lo più relative alla guida senza patente (2) e per mancanza di copertura assicurativa (3). Complessivamente sono state controllate 95 persone e 68 veicoli; sono stati sottoposti a sequestro 6 veicoli, e ritirate, per la successiva sospensione, 8 patenti di guida.