Una panchina restaurata in silenzio, un gesto simbolico dedicato alle donne l’8 marzo e non solo. E’ questo il messaggio che il Movimento Cristiano Lavoratori intende lanciare: “Vogliamo che ogni giorno sia garantito un posto per le donne, nella società, nel mondo del lavoro, nelle organizzazioni sindacali e nei partiti politici”. Silvia De Domenico