MSC Seaview, la nuova nave di MSC Crociere dedicata all’Italia e progettata per navigare il Mediterraneo, verrà battezzata a Genova sabato 9 giugno. La crociera inaugurale partirà il 10 giugno da Genova e, per tutta l’estate, MSC Seaview sarà impegnata negli itinerari settimanali in partenza da Genova, Napoli e Messina per poi proseguire alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia.