Musica e Terapia: concerto a Villa Salus per il duo Blanco-Cicero

Prosegue il ciclo Musica e Terapia promosso dall’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”, da sempre vicina al territorio e alle sue tante realtà sensibili. Domani, giovedì 18 gennaio (ore 19), presso la clinica Villa Salus si terrà il concerto di Antonino Cicero (fagotto) e Alessandro Blanco (chitarra) dedicato al famoso musicista e autore di canzoni Giovanni D’Anzi (1906-1975). Nel corso del concerto i due musicisti eseguiranno alcune delle più celebri canzoni scritte da D’Anzi: “Cerco una ragazza”, “Ma l’amore no”, “Ti dirò”, “Non dimenticar”, “Fiori d’arancio”, “Non partir”, “Quando canta Rabagliati”.

Il ciclo Musica e Terapia è un’iniziativa fortemente voluta dal dott. Pietro Spadaro responsabile dell’UO di Oncologia della Clinica Villa Salus, e dal presidente dell’Associazione “Bellini”, il prof. Giuseppe Ramires. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene infatti che il concetto di salute deve essere inteso al di là dello stato patologico, come “uno stato di benessere psichico, fisico e sociale”. E anche la musica può rappresentare un importante strumento per alleviare le sofferenze degli ammalati e per raggiungere questa condizione. Il concerto è organizzato in collaborazione con l'Orchestra “Sinfonietta Messina”.