Gli OratTori di San Matteo pronti a salire sul palco: arriva Vento dall'Est

Tra le tante iniziative ludiche e ricreative che propone l’Oratorio Salesiano San Matteo, nel quartiere Giostra, in collaborazione con l’Associazione Don Bosco San Matteo, vi è quella teatrale realizzata dalla Compagnia degli OraTtori, un gruppo di ragazzi, giovani e adulti accomunati dalla passione per le arti sceniche.

La Compagnia nata all’interno dell’Oratorio nel 2009, con l’impegno di coinvolgere più persone possibili nella realizzazione di spettacoli dal fine educativo, sullo stile di Don Bosco, che fece del teatro un mezzo di formazione per i suoi ragazzi. Diversi i musical realizzati, in ordine cronologico ricordiamo: Sant’Antonio, Salvato dalle acque (messo in scena anche al Vittorio Emanuele), Pinocchio, Finché si sogna ancora, Chi Cercate, e poi commedie, Via Crucis viventi, Don Bosco in 10 minuti e tanto altro.

Anche quest’anno dopo un anno e mezzo di duro lavoro, tra alti e bassi, si è arrivato al momento più importante della stagione lo spettacolo finale, il momento di portare frutto e mostrare il lavoro fatto. Il vento soffia e sul palcoscenico arriva Vento dall’Est.

In tanti si sono adoperati al fine di garantire la buona riuscita dello Spettacolo, un plauso va alle coreografe Loredana Cordima e Feliciana Bonanno, agli scenografi Roberto Bagalà e Stefano La Rosa, alle sarte che si sono impegnate nella realizzazione dei diversi costumi: Antonella Massaro, Pina D’Anzi, Pina Aleruzzo, Maria La Rosa e il laboratorio Mamma Margherita, ai Jocondor il gruppo di giovani che si occupa delle luci e dell’audio e alla regista Flavia Bernava, ma il riconoscimento più grande va a tutti quelli che si adoperano per la buona riuscita dello spettacolo.

Vento dall’Est vede coinvolte circa 60 persone, in diversi ruoli, con l’unico obiettivo realizzare la propria felicità trasmettendo un messaggio educativo agli spettatori. La compagnia presentando lo spettacolo all’Opera ha scritto: «Soffia un'aria nuova in Via dei Ciliegi e Bert lo sa bene, il Vento dall'Est porta con sé un ospite inatteso a casa Banks che con un po' di zucchero e quel pizzico di vitalità rimette al proprio posto i fili di una splendida famiglia. Colori, balli, canti e divertimento sono i giusti ingredienti per un coinvolgimento perfetto trasmettendo al pubblico un messaggio chiaro: nulla è più importante della propria famiglia. E ricorda, anche se è difficile, se ogni cosa ti appare impossibile... "tutto può accadere se lo vuoi"».

Lo spettacolo è in programma per tutti, grandi e piccoli, sabato 21 aprile alle 20.30, domenica 22 aprile alle 17.30, mentre lunedì 23 aprile alle 10.30 per le classi dell’Istituto Comprensivo Villa Lina- Ritiro, presso il Teatro dell’Opera Salesiana San Matteo.

Tutto questo è possibile realizzarlo grazie ai numerosi benefattori e la splendida collaborazione con l’Associazione Don Bosco San Matteo