Intervista al leader del gruppo "Per Roccalumera": "Non sono candidato a sindaco". Ma lascia intendere che fino al 16 maggio ancora tutto potrebbe accadere sul fronte che dovrebbe essere alternativo alla coalizione del sindaco uscente Gaetano Argiroffi. I retroscena dell'incontro con Generazione 2.0 e Sicilia Vera: "Non ho fatto saltare io l'intesa su Briguglio". Intervista di Carmelo Caspanello