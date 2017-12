Al Clan Off Teatro prende il via la rassegna per i più piccoli

La magia delle feste e quella del teatro. Al Clan Off Teatro di Messina prende il via “BimbialClan”, la rassegna di teatro ragazzi targata Clan degli Attori che proporrà a cavallo di Natale e Capodanno due speciali appuntamenti: giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 dicembre 2107, sempre alle 18.30, in scena L’Albero, una favola tratta da un libro di Shel Silverstein, con Domenico Cucinotta, Stefania Pecora, Maria Pia Rizzo, regia di Domenico Cucinotta, produzione Teatro dei Naviganti. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018, sempre alle ore 18.30, in scena Il Natale del Signor Scrooge con Michele Falica, Adriana Mangano, Francesco Natoli, Michelangelo Maria Zanghì, regia e scene Simone Corso.

L’Albero racconta la delicata storia di amicizia, amore e dimenticanza tra un essere umano nelle varie fasi della sua vita, ed un albero. Una metafora attuale e poetica della generosità della natura nei confronti dell’uomo; delle richieste che l’uomo fa alla natura, spesso senza tenere in conto delle conseguenze che queste suscitano. Ma anche più semplicemente una storia di generosità. Uno spettacolo pensato per i più piccoli, denso di immagini evocative e poetiche e ricco di spunti di riflessione.

Tratto dal celebre Canto di Natale, romanzo breve di genere fantastico del 1843 di Charles Dickens, Il Natale del Signor Scrooge, racconta le vicende di Ebenezer Scrooge, un pallido e burbero uomo d'affari dedito esclusivamente al suo lavoro e al perseguimento del profitto. Ma Natale sta arrivando, portando con sé il suo bagaglio di gioia e carità umana, due sentimenti che Scrooge scaccia con tutto sé stesso perché è convinto che il periodo natalizio sia solo una fesseria che rubi del tempo alla nostra vita e alla ricerca di un sempre maggiore benessere. Rimasto solo, invischiato nelle sue certezze, mentre le lancette ticchettano inesorabili sulla sua arida vita, qualcuno (o qualcosa) sorge dalle tenebre a insegnarli come far fruttare il tempo che ci è concesso su questa terra in modo migliore, alla ricerca di un fine condiviso.

