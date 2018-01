Emergenza idrica a Barcellona. Tra polemiche e soluzioni temporanee

L'emergenza idrica nel barcellonese si protrae ormai dall'inizio delle festività. Una situazione particolarmente ostica che ha causato non pochi disagi a buona parte della cittadinanza. A soffrire di più della criticità gli abitanti di Portosalvo, per i quali è stato previsto l'avvio di un servizio di approvvigionamento idrico tramite l'ausilio di autobotti in dotazione del comune.

Dura la critica del movimento "Città Aperta" che, proprio qualche giorno fa, aveva denunciato la situazione esortando, al tempo stesso, l'amministrazione ad individuare celermente una soluzione efficace.

"Rubinetti a secco per buona parte dei barcellonesi, è questo il regalo di Palazzo Longano per San Silvestro e Capodanno agli abitanti di numerosi quartieri -hanno dichiarato i rappresentanti del gruppo- Va segnalato, inoltre, che non è stato dato alcun preavviso per il disservizio. Non è ammissibile che in inverno, e per di più a ridosso delle festività, i cittadini debbano incontrare difficoltà del tutto evitabili mediante una opportuna programmazione ed esecuzione della manutenzione degli impianti".

La situazione, rientrata in parte nei giorni scorsi, ad oggi risulta ancora non del tutto risolta nella zona di Portosalvo. Dall'amministrazione, tuttavia arrivano rassicurazioni. In una nota congiunta il responsabile del servizio, Salvatore Torre, il dirigente del VII settore Carmelo Perdichizzi e il dirigente del VI settore Gaetano Schirò hanno dichiarato che "sono già stati effettuati svariati interventi nel tentativo di ripristinare la vecchia condotta in acciaio che collega il rilancio di Vernacola alla frazione di Portosalvo".

Gli interventi, hanno aggiunto nella nota, si sono tuttavia rivelati inefficaci rendendo necessaria l'attivazione di una nuova condotta in ghisa, già collegata al vecchio serbatoio di Portosalvo. Un intervento urgente, dunque, che richiederà tuttavia alcuni giorni di lavoro.

Salvatore Di Trapani