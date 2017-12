Natale a Piazza Cairoli, il programma di oggi. Tempo permettendo

Nuove iniziative per il Natale a Piazza Cairoli. Questo il programma di oggi, giovedì 28 dicembre

Ore 17: stand Socio-Culturale – La psicologa Maria Catena Silvestri effettuerà semina e orto didattica in favore dei bambini affetti da autismo e normodotati

Ore 20: Laboratorio del Gusto- Lo chef Pappalardo e Cannata cucineranno un filetto di suino nero dei Nebrodi ed un dolce con mele e noci dell’Etna.

Ore 21 : piazza Cairoli – Musical Mary Poppins.

N.B.: il programma di oggi potrebbe subire delle modifiche per via delle condizioni meteo.

Ieri oltre al concerto dei Tinturia , si è registrata la presenza nel Laboratorio Artigianale del Gusto di Giuseppe Pappalardo, chef della Zanussi Chef Academy. Pappalardo è uno dei nomi più illustri del panorama culinario siciliano e non solo, che ai commensali ha servito una sfoglia ripiena di ottimo salmone e funghi, accompagnata da una crema di zabaione salata con fiori di mandorlo. “E’ un pesce tipicamente natalizio, sicuramente non fa parte della nostra tradizione. In Italia però ci sono molti allevamenti, ormai il salmone è un nostro alimento”. Un piatto delicato cucinato grazie ai macchinari Zanussi, partner dell’azienda Farc.

Quest’ultima è stata rappresentata da Francesco Fabiano . Al fianco dello chef i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Antonello”, ma anche a la simpatica signora Mimma del “mezzo tg” di Todo Modo. Il sommelier Roberto Raciti ha abbinato un Prosit Rosè di nerello mascalese vinificato in rosè metodo charmat, naturalmente Cantine Patria.

Tra i protagonisti della serata anche un’attività tutta messinese: La caccia del pesce spada. Raffigurata dal fumettista Lelio Bonaccorso, che ha dipinto alcune fasi della caccia utilizzando dei chicchi di caffè Barbera. Bonaccorso ha presentato un video animato sulla caccia del pesce spada, realizzato grazie al regista Antonello Piccione. Quest’ultimo si è seduto sul tavolo della giuria insieme alla giornalista Palmira Mancuso, Fabio Amato e Corrado Andrè di Generali Messina. Il presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto ha commentato: “Questa sera abbiamo qua le eccellenze siciliane e messinesi, per la prima volta pubblico e privato hanno fatto squadra per far tornare a vivere la città. Facciamo tutto questo per i figli di tutti, ogni giovane che rimane qua rappresenta una ricchezza per la città”.